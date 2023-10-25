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أحمد سليمان يغضب ثنائي الزمالك ويشيد بنجم الاهلي

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أحمد سليمان - الزمالك

أحمد سليمان- الزمالك

أثار أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك غضب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إشادته بنجم الاهلي.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: “حاليًا محمد الشناوي نجم الاهلي هو حارس مصر الأول”.

وأشار سليمان إلى أن الشناوي حارس الاهلي يمتلك خبرات كبيرة، خاصة خلال الفترات الماضية مع المنتخب والقلعة الحمراء.

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وتابع: “مستوى الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي حارسي الزمالك، متقارب خلال الفترة الماضية”.

واختتم سليمان تصريحاته: “عواد والشناوي حارسان مميزان ويستحقان التواجد في نادي كبير مثل الزمالك”.

وكان فريق الزمالك قد اكتسح نظيره سموحة، يوم السبت، الماضي على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الممتاز بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب المقاولون العرب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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