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الزمالك يفتح ملف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى

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القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك فتح ملف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو لإيمانهم بأهمية هذه النقطة فى الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم.

 

وفتح  أحمد سليمان وحسين  السيد خطوط  اتصال مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك للتأكيد عليه بأن توفير مستحقات اللاعبين والكولومبى أوسوريو سيكون فى أقرب وقت ممكن حتى يقوم  بتوصيل الرسالة لهم.

 

ويقدر مسئولو نادى الزمالك شعور اللاعبين بحاجتهم إلى مستحقاتهم بسبب التزاماتهم المادية فضلاً عن تقديرهم لحالة الصبر والتضحيات التى قدموها  خلال الفترة الماضية التى تأخرت فيها حقوقهم دون الشكوى أو الحديث فى أى مكان.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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