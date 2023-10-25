شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز كريم نيدفيد ومحمود متولى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على تجهيز الثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي فنيا قبل المشاركة في المباريات، بعدما تعافى الثنائي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وانتظما في التدريبات الجماعية لفريقهما قبل مباراة سيمبا في ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، من أجل الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تجهيز كريم نيدفيد ومحمود متولي، حتى يكونوا على أتم استعداد تحسبا للاستعانة بهما، لاسيما مع رغبة الجهاز الفني في تطبيق سياسة التدوير بين كل اللاعبين، من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين الأساسيين، في ظل مشاركته في عدد كبير من البطولات خلال الموسم الحالي.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.