شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز كريم نيدفيد ومحمود متولى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على تجهيز الثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي فنيا قبل المشاركة في المباريات، بعدما تعافى الثنائي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وانتظما في التدريبات الجماعية لفريقهما قبل مباراة سيمبا في ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، من أجل الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.
وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.
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