الامارات | مبابي يسهل مهمة رحيل محمد صلاح.. ليفربول يختار البديل من ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن ليفربول يلاحق النجم رودريغو جويس للتعاقد معه في الموسم المقبل.

قالت صحيفة "أوكي دياريو" إن بناءً على طلب صريح من المدرب يورغن كلوب، بدأ ليفربول في دراسة إمكانية استهداف اللاعب البرازيلي، إذ يرى أن لاعب ريال مدريد سيكون بديلاً مناسباً للنجم المصري محمد صلاح.

وتابعت: "في الصيف الماضي، حاول نادي الاتحاد السعودي، الحصول على خدمات محمد صلاح، ورغم من أن عرضه كان أكثر من جذاب، إلا أن المصري انتهى به الأمر إلى رفضه بسبب الاحترام الذي يشعر به تجاه الفريق الذي يلعب له حالياً، ليفربول".

وواصلت: "بالنظر إلى الموسم المقبل، قد يكون وداعه أمراً لا مفر منه، لهذا السبب، أطلق الليفر عملية البحث عن لاعب يمكنه، عندما يحين الوقت، تغطية مساحته، إذ ظهر اسم رودريفو جويس، البالغ من العمر 22 عاماً ونال إعجاب يورغن كلوب، المدرب الذي حث مجلس الإدارة بالفعل على النظر في توقيعه.

وأشارت إلى أن احتمالية تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي ستسهل عملية انتقال الدولي البرازيلي إلى أنفيلد، خاصة أنه بنسبة كبيرة سيتم تهميش دوره مع الفريق مع انضمام لاعب باريس سان جيرمان إلى "الملكي".