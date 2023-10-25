موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي في المباراة المقبلة، مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير في السابعة مساء بتوقيت القاهرة بذهاب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتأهل النادي الأهلي لنصف النهائي البطولة على حساب سيمبا التنزاني، بعد التعادل في الذهاب بالملعب الوطني بهدفين لكل فريق، وتكرار نتيجة التعادل في العودة على استاد القاهرة بهدف لكل فريق.

وفي المقابل تأهل فريق صن داونز الجنوب أفريقي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، والتعادل في العودة بدون أهداف.