سيد عبد الحفيظ: الأهلي قدم أداءً ضعيفًا أمام سيمبا في الدوري الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أكد سيد عبد الحفيظ، لاعب ومدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، ان فريق كرة القدم بالأهلي لم يتعامل مع مباراته أمام سيمبا التنزاني بالشكل المطلوب، وصعد من مباراة الذهاب، لكن المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة لم تظهر رغبة الفريق في تحقيق الفوز والإصرار الذي يمتاز به لاعبي الأهلي

وأضاف "عبد الحفيظ"، في لقائه عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية"، اليوم الثلاثاء، أن الحلول كانت غائبة عن اللاعبين وهناك عدم تعاون داخل الملعب، كنت أتمنى أن مشاركة رضا سليم ومحمد الضوي كريستو، لكن هذا لم يحدث، معقبًا: "رضا سليم كان هيشارك وكولر رجعه تاني معرفش قعده تاني ليه على الدكة، كولر كان يمتلك حلول عديدة على دكة البدلاء لتحقيق الفوز".

وأوضح أن الأهلي حقق الهدف المطلوب منه أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي، وهو الصعود لنصف نهائي البطولة ولكنه لم يتعامل مع المباراة بالشكل المطلوب وقدم أداءً ضعيفًا.

وتعادل الأهلي إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام سيمبا التنزاني في إياب دور الـ8 ببطولة دوري السوبر الإفريقي بعد أن انتهت مباراة الذهاب بتنزانيا بنتيجة 2-2، ليصعد المارد الأحمر إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويلاقي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل، 29 من شهر أكتوبر، والإياب يوم 1 نوفمبر القادم.