شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الزمالك يرحب بالتجديد مع القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أحمد فتوح ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود علاء رباعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بالتجديد للقلعة البيضاء واستمرار مسيرتهم مع الفريق، بعدما تلقوا وعوداً من مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسن لبيب بترضيتهم مالياً.

ويضع الرباعى الزملكاوى التجديد للقلعة البيضاء فى الفترة المقبلة كرغبة أولى،خاصة بعدما شعروا بحالة من الاستقرار النفسى الناتجة عن تولى مجلس إدارة جديد قيادة النادى،حيث بات بإمكانهم الجلوس على مائدة التفاوض مع المسئولين وتقريب وجهات النظر معهم.

ويتولى أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادى الزمالك ملف تجديد عقود أحمد فتوح ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود علاء خاصة أنهم من العناصر والركائز الأساسية التى غنى عنها فى صفوف الفريق الأبيض.