شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض التفريط فى أحمد عبد القادر بعد العروض القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو النادى الأهلى فكرة رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد الأنباء التى ترددت عن اهتمام أندية قطرية بالتعاقد مع اللاعب فى يناير القادم، أبرزها نادى الوكرة القطرى، فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة الأساسية مع الأهلى فى الموسم الحالى.

وتراجعت نسبة مشاركة أحمد عبد القادر مع الأهلي فى الموسم الحالي، في ظل المنافسة القوية فى مركز الجناح بالأهلى، مع وجود لاعبين مميزين في هذا المركز مثل بيرسي تاو وحسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو، وهو ما جعل التقارير تتحدث عن رغبة اللاعب في الرحيل، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

ولا يرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر في التخلي عن خدمات أحمد عبد القادر في يناير المقبل، أو حتى بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل الحاجة لجهود كل اللاعبين، مع السياسة التي ينتهجها في منح الفرصة لكل اللاعبين وعدم الاعتداد بوجود لاعب أساسي وآخر احتياطي، بل يتعامل مع أن كل اللاعبين أساسيين، خاصة مع ضغط المباريات والمشاركة في عدد كبير من البطولات في الموسم الحالي.