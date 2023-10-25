أحمد رمزى نجم الزمالك الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ"58" اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد رمزى، نجم الزمالك الأسبق، اليوم الاربعاء بعيد ميلاده الـ"58" لاسيما أنه من مواليد 25 أكتوبر 1965، وصعد رمزى للفريق الأول بالقلعة البيضاء موسم 1985-1986، واستمر حتى اعتزاله نهاية موسم 1995-1996 وهو دون الحادية والثلاثين من عمره، شارك لأول مرة أساسيا فى مباراة فريقه الافتتاحية أمام منتخب السويس بالقاهرة، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الأول من أكتوبر

1985 وهو في العشرين من عمره.

حقق رمزى مع الزمالك 8 ألقاب، وهى الدوري 3 مرات أعوام 1988، 1992، 19993، وكأس مصر عام 1988 ،ودوري أبطال أفريقيا أعوام 1993، 1996، والسوبر الأفريقي عام 1994، والأفروآسيوي عام 1989.

وانضم رمزى للمنتخب الأول تحت قيادة الويلزى مايكل سميث، ونجح في الفوز بلقب كأس الأمم 1986، والمشاركة في كأس العالم 1990، وشارك في أمم 1988، و1992.

سجل بقميص الأبيض 21 هدفا بواقع 18 هدفا في الدوري، وهدف فى الكأس، وهدفين أفريقيا، بالإضافة إلى تسجيله 10 أهداف بقميص الفراعنة، منها 7 معتمدة فى 46 مباراة.