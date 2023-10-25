شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى: فراعنة الطائرةعلى قلب رجل واحد وسرقة محفظتى عرفتنى معدن زملائى فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرحمن الحسينى الصاعد الواعد بمنتخب الطائرة أن منتخب مصر كله أصبح على قلب راجل واحد مما أدى إلى التأهل لأولمبياد باريس 2024 .

و إسشتهد الحسينى فى ندوة تكريم الخليج 365 بموقف عندما سرقت محفظته في أحد السفريات بوقوف جميع اللاعبين حوله لمساعدته ، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين يطمحون في التنافس في الأولمبياد بشكل قوى .

حضر إلى مقر الخليج 365 كل من: تامر بيبرس عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، ومعه اللاعبون، أحمد يوسف ومحمد عادل ومحمد رضا وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عسران.

واستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، منتخب الكرة الطائرة، وقدمت لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية.

وأهدت الشافعى دروع التكريم إلى تامر بيبرس، تقديرا لجهوده فى اللعبة ورفع إسم مصر عاليا.