شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبدأ معسكره المفتوح اليوم استعدادا لبطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأربعاء المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للشباب، تحت قيادة وائل رياض شيتوس، لاختبار مجموعة جديدة من اللاعبين، قبل حسم القائمة النهائية للفريق التى ستشارك فى دورة شمال أفريقيا بتونس فى الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب استعدادًا لبطولة شمال إفريقيا، في حراسة المرمى: عمر كمال، علي طارق، يوسف حمادة، أحمد وهبة، حمزة خالد، محمد عبد الفتاح، وخط الدفاع: طارف فوزي، محمد عبد المنعم، يحيى مصطفى، محمود لبيب، عبد الله فؤاد، حسام عوض، هشام محمد، يوسف أشرف، مروان عصام، عبدالله حسن، محمد سامي، أحمد ناصر، يوسف جمال، إبراهيم عادل، محمود سمير، عبد الرحمن محمد ربيعة.

وفي خط الوسط: كريم الحسيني، عمر عبد العظيم، أحمد وحيد، محمد عاطف، عبد الرحمن صلاح، أدم وجيه، يوسف وائل، محمد عمرو، يوسف محمد، محمد رأفت، فارس خالد، محمد عماد، إسلام تامر، يوسف عبد الله، وخط الهجوم: يوسف النجار، سليم سليمان، بشار أشرف، أدهم بن شرقي، أنس وائل، محمد عبد الله، عمر أسامة، فارس عكاشة، فتحي فياض، عاطف الحكيم، إسلام فؤاد، محمد رأفت، أحمد جبل، أحمد خالد.

وأشاد وائل رياض، المدير الفني للمنتخب، بمعسكر الإسماعيلية الذي يعتبر الأول لهذا الفريق، مؤكدا أنه حقق الكثير من أهدافه واستفاد الجهاز الفني واللاعبون منه بشكل كبير، موضحا أن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى مميز ومازال لديهم الأفضل لتقديمه لمنتخب مصر، لافتا إلي أنه سيتابعهم باستمرار مع أنديتهم للتأكد من تطور مستواهم.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات بطولة شمال افريقيا في تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات ليبيا والجزائر والمغرب وتونس بجانب مصر.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة محمد بركات، عضو المجلس، بالإشراف على منتخب الشباب الذى يقوده وائل رياض، بعدما تم تشكيل الجهاز الفنى لهذا المنتخب مؤخراً ويضم بجانب وائل رياض كلا من علاء عبده مدبا عاما وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرا إداريا.