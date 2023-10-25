اخبار الرياضه

كولر يحدد برنامج إعداد الأهلى بعد نهاية منافسات ربع نهائى الدورى الأفريقى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج إعداد الأهلى بعد نهاية منافسات ربع نهائى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج فريقه في الفترة القادمة عقب الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، والتى جمعتهما أمس على استاد القاهرة، في ظل رغبته في تجهيز الفريق الأحمر بشكل قوي للتحديات القادمة.

 

ويناقش مارسيل كولر مع معاونيه خطة التحضير للمرحلة القادمة ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو للمنافس القادم، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة فى أى بطولة.

 

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا