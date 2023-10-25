جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، فيشهد العديد من المباريات في مختلف البطولات، حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ـ فينورد ضد لاتسيوفى تمام الساعة 7.45 مساء – beIN Sports

ـ برشلونة ضد شاختار دونيتسك فى تمام الساعة 7.45 مساء - beIN Sports

ـ سيلتك ضد أتلتيكو مدريد فى تمام الساعة 10 مساء - beIN Sports

ـ يونج بويز ضد مانشستر سيتي فى تمام الساعة 10 مساء - beIN Sports

ـ لايبزيج ضد سرفينيا زفيزدا فى تمام الساعة 10 مساء - beIN Sports

ـ رويال أنتويرب ضد بورتو فى تمام الساعة 10 مساء - beIN Sports

ـ نيوكاسل يونايتد ضد بروسيا دورتموند فى تمام الساعة 10 مساء - beIN Sports

ـ باريس سان جيرمان ضد ميلان فى تمام الساعة 10 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات دوري السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

ـ الترجي ضد مازيمبي الكونغولي فى تمام الساعة 6 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1

ـ الوداد المغربي ضد إنيمبيا النيجيري فى تمام الساعة 9 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1

أخبار الأهلي في دوري السوبر الأفريقي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين بالدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

وتمكن مارسيل كولر مدرب الأهلي ولاعبيه، فى حجز بطاقة التأهل الى الدوري نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، عقب تخطي عقبة سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي، وحسمت نتيجة التعادل ذهابا 2-2، و إياب 1-1.