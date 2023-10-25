مانشستر سيتي يواجه يونج بويز في دوري الأبطال الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره يونج بويز السويسري مساء اليوم، على ملعب "سويس وانكدورف" ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، فيما يسعى أبناء جورديولا لحسم نقاط المباراة لضمان التأهل للدور المقبل.

واستطاع لاعبو مانشستر سيتي تحقيق الانتصار في الجولتين الماضيتين أمام لايبزيج الألماني، وسرفينا زفيزدا الصربي.

وعلى الجانب الآخر، حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي.

ويعتلي مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط محصلة تحقيق الفوز في مباراتين، بالاضافة إلى تسجيل 6 أهداف واستقباله هدفين.

بينما يتذيل يونج بويز ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة.