موعد مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل مانشستر سيتي الإنجليزي و نظيره يونج بويز السويسري مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب "سويس وانكدورف"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأبطال أوروبية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز فى دوري أبطال أوروبا ، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ويونج بويز بدوري الأبطال

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز اليوم، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة، فيما تبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس اتش دى 4.

ويعتلي مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط محصلة تحقيق الفوز في مباراتين، بالاضافة الى تسجيل 6 أهداف واستقباله هدفين.

بينما يتذيل يونج بويز ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة.