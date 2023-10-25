تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة مرتقبة أمام نظيره يونج بويز السويسري مساء اليوم، فى اطار الجولةى الثالثة التى تجمع الفريقين على ملعب "سويس وانكدورف"، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة يونج بويز بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: روبن دياش ، والكر ، أكانجي ، غفارديول.

في خط الوسط: رودي ، غريليتش ، ألفاريز ، فيل فودين ، كوفاسيتش.

في الهجوم: هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة مانستر سيتي ويونج بويز فى دوري أبطال أوروبا ، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ويونج بويز بدور يالأبطال

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز اليوم، عبر شبكة قنوات بى ان سبوتس النتاقل الحصري للبطولة، فيما تبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس اتش دى 4.

موقف الفريقين

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين، بالاضافة الى تسجيل 6 أهداف واستقباله هدفين، فيما يتواجد فريق يونج بويز بالمركز الأخير بترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة.