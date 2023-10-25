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وزير الرياضة يهنئ الزوجي المختلط في التجديف بعد التأهل إلي بارالمبياد باريس

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ياسر رشاد - القاهرة - هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الزوجي المختلط على الزينى ومروة عبد العال، وذلك بعد التأهل إلى بارا أولمبياد باريس 2024، والفوز بالميدالية الذهبية بطولة أفريقيا فى الزوجى المختلط فى التجديف.

 

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

علي الزيني ومروة عبدالعال يتأهلان إلي بارالمبياد باريس 2024

تأهل علي الزينى ومروة عبد العال، ثنائي منتخب مصر للتحديف، إلى دورة الألعاب البارالمبية والتي ستقام في باريس 2024، في منافسات الزوجي المختلط.

 

وجاء تأهل الثنائي إلى دورة الألعاب البارالمبية بعد الفوز بالميدالية الذهبية بطولة أفريقيا فى الزوجى المختلط فى التجديف والمقامة حاليا في تونس.

وحقق منتخب مصر نتائج مميزة في البطولة حيث حصد  زياد مرسي و مصطفي كامل الميدالية الذهبية في منافسات الناشئين كما حصد زوجي الناشئات المكون من  مريم عبد اللطيف وغادة ابراهيم الميدالية الذهبية ، وحقق والزوجي محمد عبدالخالق ومحمد علي ذهبية زوجي الرجال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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