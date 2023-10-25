تشكيل برشلونة المتوقع أمام شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام نادي شاختار الأوكراني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره خصمه شاختار دونيتسك الأوكراني،على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، في حين يتواجد شاختار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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وستنطلق مواجهة برشلونة أمام شاختار اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: جافي، روميو، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال، جواو فيليكس، فيران توريس.