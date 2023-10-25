شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعود للقاهرة للتحضير لمعسكر المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر
ويبدأ فيتوريا على الفوز التحضير لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 13 نوفمبر المقبل، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في معسكره المقبل، كل من جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.
ويقع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مع كل من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.
وكانت هناك محاولات من مسئولو اتحاد الكرة لاستضافة مبارةا منتخب سيراليون بالقاهرة، بينما تمسك الأخير باللعب على أرض محايدة وهى المغرب، وتم مخاطبة الاتحاد الأفريقي من أجل حسم الموعد ومكان المباراة.
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