شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعود للقاهرة للتحضير لمعسكر المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد حصولهم على راحة لمدة أسبوع، بعد انتهاء معسكر الإمارات، والذي تخللته وديتان الأولى أمام زامبيا وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف، بينما انتهت الودية الثانية أمام منتخب الجزائر بالتعادل الإيجابي 1/1، بعد تعرض منتخب مصر لطرد في الدقيقة 34 لمحمد هاني.

ويبدأ فيتوريا على الفوز التحضير لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 13 نوفمبر المقبل، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في معسكره المقبل، كل من جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

ويقع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مع كل من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

وكانت هناك محاولات من مسئولو اتحاد الكرة لاستضافة مبارةا منتخب سيراليون بالقاهرة، بينما تمسك الأخير باللعب على أرض محايدة وهى المغرب، وتم مخاطبة الاتحاد الأفريقي من أجل حسم الموعد ومكان المباراة.