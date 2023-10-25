شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يفاضل بين عواد وصبحى أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
ويرى أوسوريو أن محمد عواد لم يحصل على فرصته كاملة بعد تعرضه للطرد فى مباراة البنك الأهلى بالجولة الثالثة وغيابه عن مواجهة سموحة بالأسبوع الرابع وفى نفس الوقت يؤمن بالمباراة الجيدة التى قدمها صبحى أمام الفريق السكندرى فى الجولة الخامسة وانتهت بفوز أبناء ميت عقبة بخمسة أهداف مقابل هدف.
ومن المقرر أن يحسم التدريب الأخير الذى يخوض الفريق الكروى مصير حارس المرمى، فضلاً عن استطلاع رأى محمد عبد المنصف مدرب الحراس، وبعدها يتخذ أوسوريو قراره النهائى سواء بالاعتماد على عواد أو محمد صبحى.
ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراة سموحة التى أقيمت مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى 2023 - 2024 والتى فاز فيها الفارس الابيض بخماسية مقابل هدف.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.
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