شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يفاضل بين عواد وصبحى أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك بين الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى لحراسة مرمى الفريق الأبيض فى مباراة إنبى المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى نايل.

ويرى أوسوريو أن محمد عواد لم يحصل على فرصته كاملة بعد تعرضه للطرد فى مباراة البنك الأهلى بالجولة الثالثة وغيابه عن مواجهة سموحة بالأسبوع الرابع وفى نفس الوقت يؤمن بالمباراة الجيدة التى قدمها صبحى أمام الفريق السكندرى فى الجولة الخامسة وانتهت بفوز أبناء ميت عقبة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يحسم التدريب الأخير الذى يخوض الفريق الكروى مصير حارس المرمى، فضلاً عن استطلاع رأى محمد عبد المنصف مدرب الحراس، وبعدها يتخذ أوسوريو قراره النهائى سواء بالاعتماد على عواد أو محمد صبحى.