شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى مع عمر كمال.. وموقف فتوح من التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مفاوضات كلا من الأهلي والزمالك وبيراميدز مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، للتعاقد معه في يناير المقبل، بعد تألقه مع فريقه ومنتخب مصر في الفترة الماضية.

قال شوبير في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "الأهلي حتى هذه اللحظة لم يحدث اتصال رسمي مع فيوتشر بشأن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد".

تابع: "الزمالك يرغب في ضم عمر كمال في أقرب فرصة وينتظر حل أزمة القيد لإنهاء الصفقة لصالحه، كما أن بيراميدز يرغب في التعاقد مع اللاعب وفتح خط مفاوضات لضمه في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن لاعب فيوتشر أقرب إلى الزمالك ما لم يتحرك الأهلي بشكل رسمي لخطف اللاعب.

وعن موقف أحمد فتوح من تجديد عقده مع الزمالك، أوضح: "حدث جلسة بين فتوح وأعضاء من مجلس الإدارة الجديد بنادي الزمالك، وسيبدأ المجلس الجديد في اتخاذ خطوات جدية لتجديد عقد فتوح ، وعلى عاتقه حل أزمة تجديد عقد اللاعب".

أردف: "تم الاتفاق على حصول فتوح على 18 مليون جنيه صافي في الموسم الواحد، وهناك رغبة أن يتم التجديد لمدة 4 سنوات، ويكون هناك زيادة سنوية بقيمة مليون جنيه كل موسم، بحيث تصل قيمة آخر عقد إلى 22 مليون جنيه".

أضاف: "فتوح منفتح على التجديد مع وجود المجلس الجديد، بعكس الحال وقت وجود المجلس القديم، وهناك رجال أعمال ستتحمل تكاليف تجديد فتوح مع الزمالك، وممدوح عباس سيتحمل الشق الأكبر من تجديد عقد فتوح مع القلعة البيضاء".