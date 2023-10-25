شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال منتخب الطائرة يكشفون فى ندوة الخليج 365 سر التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

مازالت فرحة تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة إلى أولمبياد باريس 2024 يفرض نفسه على الساحة الرياضية خاصة وأن منتخب مصر تفوق قارياً على تونس بحصد بطولة أفريقيا ومن بعدها التفوق في التصنيف بالتصفيات التي أختتمت مؤخرا باليابان لينتظر الإعلان الرسمي شهر يونيو القادم .

القاهرة - سامية سيد - تامر بيبرس : تغيير شكل مسابقة الدوري ساهم في قوة المنتخب أحمد يوسف :خسارة الجزائر الدافع الأكبر في مشوار التأهل محمد عادل : إذاعة المباريات والجماهير ساهم في شعبية اللعبة محمد رضا: كان ينقصها الترابط الجماعى واللعب في الأولمبياد إحساس لا يوصف محمد عسران : لم الشمل كلمة السر و إصابة أحمد سعيد صدمة عبد الرحمن الحسينى: سرقة محفظتى عرفتنى معدن زملائى فى المنتخب

وحرص ”الخليج 365” على استقبال تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة في التصفيات الأخيرة المؤهلة للأولمبياد ومعه كلا ، أحمد يوسف و محمد رضا و محمد عادل وعبد الرحمن الحسينى ومحمد عسران لتكريمهم والتحدث حول كواليس التأهل و أبرز الاستعدادات.

في البداية كشف تامر بيبرس أن رحلة التأهل للاولمبياد بدأت منذ عامين تحديدا في نوفمبر 2021 عقب تولى مجلس ياسر قمر مهمة الإتحاد بوضع خطة تعد طويلة الأمد للتأهل لدورتى باريس 2024 و لوس أنجلوس 2028 .

و شار بيبرس إلى أن تغيير شكل مسابقة الدورى إلى نظام " البلاى أوف " أهم أسباب قوة المنتخب لأنه أظهر إمكانيات اللاعبين ، مشيرا إلى أن الإحلال و التجديد بردفع عناصر شابة خطوة للإعداد للأولمبياد .

كما تحدث بيبرس عن قرار نجوم اللعبة أحمد صلاح و عبد الله عبد السلام بالإعتزال الدولى قائلا : هذا قرارهم و قطار المنتخب لم يقف على لاعب ، مشيرا إلى أنهم أدوا ماعليهم طوال مسيرتهم مع الفراعنة على أكمل وجه ، وقال بيبرس أن إهتمام لاعبى الطائرة بالدراسة ووضعها كأولوية السبب الرئيسى في عدم إتساع قاعدة الإحتراف في الكرة الطائرة في سن مبكر .

أما أحمد يوسف عفيفى نجم المنتخب ، فأكد على أن الخسارة من الجزائر في دور المجموعات في البطولة التي أقيمت في مصر خلال سبتمبر الماضى وحصل الفراعنة على لقبها كان الدافع الأكبر في مشوار التأهل للأولمبياد والتفوق على تونس في التصنيف في ظل إصرار تحقيق الفوز على المنتخب الجزائرى في نهائي المنافسة.

و إتفق يوسف مع بيبرس على أن نظلم البلاى أوف في الدورى الممتاز ساهم في زيادة شعبية الكرة الطائرة خلال الفترة الأخيرة و كان دافع قوى للاعبين لتحسين الأداء .

بينما قال محمد عادل لاعب المنتخب أيضا أن الفوز على اليابان في التصفيات الأخيرة ساهم بقوة ، خاصة أن المنتخب حصل على 11 نقطة في التصنيف من خلاله ، مؤكدا على أن المنتخب في هذه المرحلة بكامل قوته عكس الفترات الماضية .

وأشار عادل خلال الندوة إلى أن عامل الجمهور مهم في مباريات الكرة الطائرة و إذاعة المباريات صنعت الفارق مع اللاعبين و جعلت الوجود معروفة في الشارع .

فيما قال محمد رضا ليبرو فراعنة الطائرة ، أن المنتخب طول عمره لديه لاعبين أصحاب إمكانيات كان ينقصها الترابط الجماعى، مشيرا إلى أن المدير الفني الغيطالى فلافيو ساهم بقوة في التجانس بين اللاعبين من الناحية الجماعية ، مشيرا إلى أن شعوره بكونه أصبح لاعب أوليمبى إحساس لا يوصف .

كما أكد محمد عسران لاعب المنتخب أن لم الشمل بعد خسارة لقاء الجزائر الأولى في أفريقيا كان له مردود قوى ، مشيرا إلى أن إصابة أحمد سعيد بالرباط الصليبى في نهائي البطولة الأفريقية و قبل تصفيات اليابان كانت بمثابة صدمة .

و قال أيضا عبد الرحمن الحسينى الصاعد الواعد بمنتخب الطائرة أن منتخب مصر كله اصبح على قلب راجل واحد ، مستشهدا بموقف عندما سرقت محفظته في أحد السفريات بوقوف جميع اللاعبين حوله لمساعدته ، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين يطمحون في التنافس في الأولمبياد بشكل قوى.