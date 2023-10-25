شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: إذاعة مباريات الطائرة فرق فى شهرتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل لاعب منتخب الكرة الطائرة أن الفوز على اليابان في التصفيات الأخيرة المؤهلة للأولمبياد ساهم بقوة ، فى شهرة المنتخب خاصة أن المنتخب حصل على 11 نقطة في التصنيف من خلاله ، مؤكدا على أن المنتخب في هذه المرحلة بكامل قوته عكس الفترات الماضية .

وأشار عادل خلال ندوة تكريم الخليج 365 إلى أن عامل الجمهور مهم في مباريات الكرة الطائرة وإذاعة المباريات صنعت الفارق مع اللاعبين وجعلت الوجود معروفة في الشارع .

واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة حسم التأهل لأولمبياد باريس 2024 من خلال التفوق القارى على تونس بحصد بطولة أفريقيا ومن بعدها التفوق في التصنيف بالتصفيات التي اختتمت مؤخرا باليابان، لينتظر الإعلان الرسمي شهر يونيو القادم.

وحضر إلى مقر ”الخليج 365” كل من: تامر بيبرس عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، ومعه اللاعبون، أحمد يوسف ومحمد عادل ومحمد رضا وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عسران.

واستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، منتخب الكرة الطائرة، وقدمت لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية. وأهدت علا الشافعى دروع التكريم إلى تامر بيبرس، تقديرا لجهوده فى اللعبة ورفع اسم مصر عاليا.