شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة اليوم ويطير إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية اليوم الأربعاء، بعد التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، على حساب سيمبا التنزاني، قبل استئناف التدريبات الجماعية غدا الخميس، استعدادا لمباراته ضد صن داونز يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويتدرب الأهلي صباح غد الخميس قبل استقلال الحافلة التي تنقل البعثة الحمراء إلى مطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة تقلهم إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في موقعة الذهاب في السابعة مساء الأحد المقبل.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج فريقه استعدادا لمباراة صن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي، عقب الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، والتى جمعتهما أمس على استاد القاهرة، في ظل رغبته في تجهيز الفريق الأحمر بشكل قوي للتحديات القادمة.

ويناقش مارسيل كولر مع معاونيه خطة التحضير لمباراة صن داونز ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو للمنافس القادم، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة فى أى بطولة.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.