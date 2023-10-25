شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تُعلن بدء الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، عن مواعيد وأماكن تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة بــ 7 محافظات كمرحلة أولي [ القليوبية ، قنا ، دمياط ،كفرالشيخ ، المنوفية الإسكندرية ،٢٧٦ الإسماعيلية ] خلال الفترة من ٣١ أكتوبر لــ ٢٨ نوفمبر ، داخل مراكز شباب وأندية المحافظات سالفة الذكر ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وتحمل الحملة شعار "، شارك ٠٠ الكلمة كلمتك " ، حيث تنفذ اللقاءات علي مستوي الجمهورية بواقع ١٦٢ لقاء حواري ، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة ، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.