 موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان بدوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق ومتابعي الساحرة المسديرة حول العالم، قمة دوري أبطال أوروبا اليوم، عندما يلعب فريق باريس سان جيرمان ونظيره ميلان، فى مواجهة من العيار الثقيل التى تجمعهما على ملعب سان سيرو.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره ميلان الإيطالي، في قمة مواجهات اليوم بدوري الأبطال التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ميلان بدوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة أحداث مباراة باريس سان جيرمان و ميلان في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ونظيره ميلان عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء غبر شاشتها بي إن سبورتس اتش دى 2.