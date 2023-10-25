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برشلونة يلتقي شاختار للحفاظ على الصدارة في دوري أبطال أوروبا اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي ، مع نظيره شاختار دونيتسك، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمعهما على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات ببطولة .

 

 

ويواجه فريق برشلونة، نظيره شاختار، متربعا على صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما يقع نظيره شاختار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بجدول الترتيب.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى:

 بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية:

 إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة:

 نابولي، ، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: 

بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: 

فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: 

باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة:

 مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة:

 برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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