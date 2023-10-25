برشلونة يلتقي شاختار للحفاظ على الصدارة في دوري أبطال أوروبا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي برشلونة، مع نظيره شاختار دونيتسك، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمعهما على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق برشلونة، نظيره شاختار، متربعا على صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما يقع نظيره شاختار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بجدول الترتيب.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى:

بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية:

إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة:

نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة:

بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة:

فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة:

باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة:

برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

