ياسر رشاد - القاهرة - تترقب عشاق الساحرة المستديرة، ومحبي الفريق الماتالوني، انطلاق صافرة أحداث مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك، مساء اليوم، التى تجمعهما على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، أندرياس كريستينسن، إينجو مارتينيز، بالدي.

في خط الوسط: جوندوجان، روميو، فيرمين لوبيز.

في الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، جواو فيليكس.

ويتواجد فريق الكرة الأول بنادي برشلونة، فى صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما يقع نظيره شاختار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بجدول الترتيب.

تصريحات تشافي

وأوضح تشافي أن مواجهة شاختار في مباراة الغد ستكون مهمة بالنسبة للبارسا، وذلك للصعود لدور الـ 16 من الشامبيونزليج، كما أوضح أن الهدف من المباراة هو الفوز والخروج من المباراة بدون أي إصابات.

وأكمل تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بطل أوكرانيا، حيث قال: "البارسا يعاني من الإصابات قبل مواجهة شاختار، فاللاعبون ليسوا في كامل عافيتهم، ولهذا هم ليسوا في القائمة".

وأضاف مدرب البارسا تصريحاته: "مع مرور الوقت سنرى كيف يتطور كل لاعب مصاب، لكنني ما زلت متفائلًا بأن أخدهم سيعود من خلال مباراة الكلاسيكو".

وعلق على حالة بيدري، فقال: "اللاعب لم يتعرض لأي انتكاسة جديدة، الأحاسيس هي ما هي عليه".

وأضاف: "الأمور خلال الوقت الحالي بيد اللاعب الآن في التأهيل، ما نحاول تجنبه هو أن يحدث أي انتكاسة أخرى، لذلك نحن حذرون للغاية".

موعد مباراة برشلونة وشاختار بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وشاختار، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وشاختار في دوري الأبطال

وتذاع مباراة برشلونة وشاختار، مساء اليوم، فى دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 2.