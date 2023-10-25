الأهلي وصن داونز .. موعد مواجهتي ذهاب وإياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي لحساب منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي ، بعد أن حسم الأحمر تأهله على حساب سيمبا التنزاني وتأهل صن داونز على حساب بترو أتليتكو الأنجولي.





ومن المقرر إقامة لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا مساء يوم الأحد المقبل 29 أكتوبر الجاري ، على أن يكون لقاء الإياب على ملعب القاهرة الدولي 1 نوفمبر المقبل.

تصريحات كولر ..

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عقب اللقاء إن الأهلي حقق المطلوب من مواجهتي سيمبا ، وحسم تأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي عن جدارة واستحقاق، بعد تخطي عقبة فريق سيمبا التنزاني.

وأكد كولر ، أن الفريق سيطر تمامًا على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء وأهدر العديد من الفرص، وأن الهدف الذي سجله سيمبا جاء أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة، وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز.

وأضاف خلال المؤتمر الصحففي عقب لقاء الأمس: حصلنا على عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بنتيجة مغايرة للقاء، لكننا نستمر في إهدار الفرص، وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات.

وأكمل: تخطينا الدور ربع النهائي إلى نصف نهائي البطولة، ولا يمكن أن نحقق الفوز في كل المباريات بنتيجة كبيرة بشكل مستمر، ويجب أن نحترم جميع المنافسين، كما أكد أن التبديلات جاءت وفقًا لظروف اللقاء.

وأشار كولر إلى أن غياب موديست خلال مباراة الأمس عن التدريبات الماضية لعدة أيام بسبب المرض، وأن إمام عاشور كان بحاجة إلى مزيد من الوقت خاصة أنه لا يقبل بمشاركة أي لاعب إلا في حال جاهزيته البدنية والفنية بنسبة ١٠٠٪‏.\