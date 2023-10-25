ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا برشلونة وشاختار دونيتسك، مساء اليوم، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وشاختار بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وشاختار، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وشاختار في دوري الأبطال

وتذاع مباراة برشلونة وشاختار، مساء اليوم، فى دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 2.

ويتصدر فريق برشلونة، ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما يقع نظيره شاختار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بجدول الترتيب.

