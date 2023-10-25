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غيابات برشلونة صداع في رأس تشافي قبل كلاسيكو الأرض الإسباني أمام ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - تقام مباراة وشاختار، مساء اليوم، التي تجمع الفريقين على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"،ضمن منافسات .

 

 

البروفة الأخيرة

وتعد مباراة برشلونة وشاختار بدوري الأبطال اليوم، البروفة الأخيرة للبرسا، قبل مواجهة في الكلاسيكو الإسباني، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الليجا.

صدمة تشافي

ويعيش تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، حالة من الحيرة، عقب الغيابات التى لحقت بالفريق الكاتالونى، والتي شهدت غياب كل من اللاعبين بيدري وفرينكي دي يونج ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وجوليس كوندي وسيرجي روبيرتو.

وكان قد أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة شاختار، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة، كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في الدفاع: ماركوس ألونسو - إينييجو مارتينيز - رونالد أراوخو - جواو كانسيلو.

في الوسط: إلكاي جوندوجان - أوريول روميو - فيرمين لوبيز.

في الهجوم: جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال.

 قائمة برشلونة

تير شتيجن، كانسيلو، بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، فيران توريس، إيناكي بينا، جواو فيليكس، كريستينسن، ماركوس ألونسو، روميو، جوندوجان، أسترالاجا، لامين يامال، كاسادو، فيرمين لوبيز، كوبارزي، أليكس جاريدو، مارك جويو، فورت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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