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القضية الفلسطينية توحد الأندية في الملاعب المصرية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شهدت ملاعب الكرة المصرية في الفترة الأخيرة حالة من الاتحاد بين الاندية بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على غزة رغم حالة الصراع والمنافسة التي تسيطر دائمًا على مباريات الكرة المصرية في مختلف البطولات،  حيث تهافتت هذه الأندية لتقديم مظاهر مختلفة لدعم القضية الفلسطينية، بعد الأحداث الأخيرة في قطاع غزة

 

وجاءت البداية في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والتي شهدت احتفال لاعبو الأحمر وعلى رأسهم محمود كهربا بعلامة النصر، في حضور السويسري إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

 

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وتكرر المشهد أيضًا بعدما ارتدى لاعبو الزمالك قميص تشيرت المنتخب الفلسطيني  أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة الفريق ضد سموحة، كما حرص لاعبو الزمالك على الاحتفال بالأهداف في مرمى سموحة على طريقة الطفل "حنظلة".

 

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كما شهدت مباراة بلدية المحلة ضد الاتحاد السكندري في دخول لاعبي البلدية ملعب المباراة مرتدين الكوفية الفلسطينية.

 

بينما قام لاعبو سيراميكا برفع العلم الفلسطيني قبل مباراة الفريق ضد الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

 

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حرص لاعبو نادي بروكسي على النزول إلى الملعب بتيشيرتات وعلم فلسطين قبل بداية مواجهة مصر المقاصة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين.

 

وقامت عدة أندية مصرية بإضافة علم فلسطين لشعاراتها على موقع التواصل الاجتماعي منها الزمالك والاسماعيلي وسيراميكا دعما للقضية الفلسطينية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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