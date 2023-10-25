شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستكشف صن داونز بالفيديو قبل موقعتي نصف نهائى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقرير مفصل من ياسين الميكاري محلل الأداء بالفريق الأحمر عن فريق صن داونز وعدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالمنافس، من أجل دراسته وتشريحه بشكل جيد قبل المباراة التي تجمعهما يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويحرص كولر على مشاهدة عدد من مباريات صن داونز أهمها مباراتيه في ربع نهائي الدوري الأفريقي ضد بترو أتلتيكو، وعدد من مبارياته في الدوري الجنوب إفريقي، من أجل معرفة أسلوب اللعب، كما يدرس الفريق من خلال مباراة الفريقين في النسخة الماضية من دوري الأبطال في دور المجموعات والتي خسرها الأهلي بنتيجة 5 / 2.

ويرغب كولر في تحديد عناصر القوة في صفوف صن داونز وأسلوبهم في التحضير والاختراق، من أجل وضع الخطة المناسبة للفريق الأحمر، من أجل الحد من خطورة بطل جنوب أفريقيا، والعودة من بريتوريا بنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج فريقه استعدادا لمباراة صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي، عقب الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، والتى جمعتهما أمس على استاد القاهرة، في ظل رغبته في تجهيز الفريق الأحمر بشكل قوي للتحديات القادمة.

ويناقش مارسيل كولر مع معاونيه خطة التحضير لمباراة صن داونز ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو للمنافس القادم، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة فى أى بطولة.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.