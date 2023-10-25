الامارات | خبار سار لأنصار ريال مدريد قبل "الكلاسيكو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنصار "الميرينغي" حول جاهزية نجم الفريق الأبرز هذا الموسم، الإنجليزي جود بيلينغهام للصدام القوي في كلاسيكو الليغا أمام برشلونة السبت المقبل.

ونقل موقع "فووتبل إسبانيا" تصريحات لأنشيلوتي عقب لقاء براغا البرتغالي أمس في دوري أبطال أوروبا، قال فيها إن بيلينغهام شعر ببعض الانزعاج لكنه لم يتعرض لأي إصابة قد تبعده عن المباراة المهمة في الليغا، وسيكون جاهزا لمواجهة برشلونة.

وعلى الرغم من تسجيل بيلينغهام هدف الفوز لريال مدريد (2-1) على براغا، لكنه ظهر بطيئا، وشعر ببعض الانزعاج من رجله، الامر الذي رفع مستوى القلق لدى مشجعي الريال حول خسارة أهم لاعب في الموسم الحالي لريال مدريد أمام برشلونة.

لكن ظهر أن الأمر له علاقة ببعض الإعياء وأرضية الملعب، وتغييره في نهاية المباراة كان لمنحه بعض الراحة. يذكر أن بيلينغهام أكثر من بذل مجهودا في مباريات ريال مدريد هذا الموسم، إذ كان أساسيا فيها جميعا، ولم يتم تبديله في أغلبها.