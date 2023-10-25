مباراة باريس سان جيرمان وميلان الإيطالي.. القنوات الناقلة وموعد انطلاقها

ياسر رشاد - القاهرة - باريس سان جيرمان وميلان الإيطالي..من اكثر الموضوعات بحثًا اليوم، تزامنًا مع انطلاقها مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر، في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويهتم الملايين من عشاق كرة القدم العالمية، بمباريات كأس دوري أبطال أوروبا وتسمى أيضًا كأس ذات الأذنين، ومتابعة مواعيد الانطلاق والقنوات الناقلة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وميلان الايطالي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب "حديقة الأمراء""بارك دي برينس" في مدينة باريس الفرنسية.

فيما تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر شبكة "beIN Sports1" القطرية التي تمتلك حقوق بث مباريات كأس أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن يتم إذاعتها من خلال مباراة باريس سان جيرمان وميلان عبر إحدى قنواتها، كما يتم عرضها عبر شاشة وتطبيق TOD TV.

ويحتل باريس سان جيرمان في ترتيب فرق المجموعة بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، وخلفه ميلان بنقطتين.

وفي سياق متصل، تشعر السلطات الفرنسية، بالقلق قبل لقاء باريس سان جيرمان وميلان الإيطالي، ووفق لصحيفة ليكيب الفرنسية، فقد قائلًا:"السلطات تخشى رؤية رسائل وإعلام مؤيدة لفلسطين مع ألتراس فيراج أوتويل خلال مباراة باريس سان جيرمان وميلان، ويشير مقر الشرطة إلى أنه ليس محظورًا، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد الرسائل السياسية".