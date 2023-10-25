تشكيل ميلان المتوقع أمام باريس سان جيرمان الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 25/أكتوبر/2023 - 12:08 م 10/25/2023 12:08:22 PM

يلتقي فريق ميلان الإيطالي أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم، في مواجهة من العيار الثقيل التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال الأوروبية.

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا:

في حراسة المرمى: مايك مينيان.

في خط الدفاع: دافيدي كالابريا، فيكايو توموري، مالك تشاو، تيو هيرنانديز.

في خط الوسط: ياسين عدلي، يونس موسى، تيجاني رايندرز.

في خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفييه جيرو، رافاييل لياو.

يحتل فريق الكرة الأول بنادي ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد نقطتان جمعهما من التعادل في مباراتيه السابقتين وعدم تسجيل أو تلقي استقبال شباكه أى أهداف.