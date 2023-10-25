غدًا .. الأهلي يطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لملاقاة صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى جنوب أفريقيا غد الخميس استعدادًا لمواجهة ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي ، بعد أن حسم الأهلي تأهله على حساب سيمبا التنزاني ، وتأهل صن داونز على حساب بترو أتليتكو الأنجولي.
ومن المقرر إقامة لقاء الذهاب بين الفريقين في السابعة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ، بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، على أن يكون لقاء الإياب في القاهرة مطلع شهر نوفمبر المقبل.
تصريحات مدرب الأهلي بعد الفوز على سيمبا ..
وفي تصريحاته عقب اللقاء ، أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق حقق هدفه الأساسي في مواجهتي سيمبا التنزاني بالتأهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي، في نسخته الأولى.
وأكد المدرب العام عقب المواجهة أن مواجهتي سيمبا في ربع النهائي بمثابة درس للاعبين، بعدما صعب الفريق مهمته وعدم استغلال الفرص خلال مباراتي الذهاب والعودة، لافتًا إلى أن الفريق كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف في مباراة الذهاب بتنزانيا.
وأوضح قمصان أن الجهاز الفني بقيادة السويسري كولر حذر اللاعبين من نتيجة مباراة الذهاب أمام سيمبا، وطالبهم بالحسم في مباراة العودة.
وواصل المدرب العام حديثه بالتأكيد على أن مواجهتي سيمبا صفحة تم إغلاقها وسيتم التفكير في المباراة المقبلة بنصف النهائي، كما شدد على أن الأهلي هدفه التتويج بلقب الدوري الإفريقي وإضافة أول نسخة في تاريخ البطولة إلى دولاب بطولات النادي.
ووجه سامي قمصان الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم الكبير للفريق، وحضورهم بالأمس في مدرجات ستاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين.