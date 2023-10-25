غدًا .. الأهلي يطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لملاقاة صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى جنوب أفريقيا غد الخميس استعدادًا لمواجهة ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي ، بعد أن حسم الأهلي تأهله على حساب سيمبا التنزاني ، وتأهل صن داونز على حساب بترو أتليتكو الأنجولي.





ومن المقرر إقامة لقاء الذهاب بين الفريقين في السابعة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ، بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، على أن يكون لقاء الإياب في القاهرة مطلع شهر نوفمبر المقبل.

تصريحات مدرب الأهلي بعد الفوز على سيمبا ..

وفي تصريحاته عقب اللقاء ، أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق حقق هدفه ‏الأساسي في مواجهتي سيمبا التنزاني بالتأهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي، في نسخته ‏الأولى.

وأكد المدرب العام عقب المواجهة أن مواجهتي سيمبا في ربع النهائي بمثابة درس للاعبين، بعدما صعب ‏الفريق مهمته وعدم استغلال الفرص خلال مباراتي الذهاب والعودة، لافتًا إلى أن الفريق ‏كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف في مباراة الذهاب بتنزانيا.‏

وأوضح قمصان أن الجهاز الفني بقيادة السويسري كولر حذر اللاعبين من نتيجة مباراة الذهاب أمام سيمبا، ‏وطالبهم بالحسم في مباراة العودة.‏

وواصل المدرب العام حديثه بالتأكيد على أن مواجهتي سيمبا صفحة تم إغلاقها وسيتم التفكير ‏في المباراة المقبلة بنصف النهائي، كما شدد على أن الأهلي هدفه التتويج بلقب الدوري ‏الإفريقي وإضافة أول نسخة في تاريخ البطولة إلى دولاب بطولات النادي.‏

ووجه سامي قمصان الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم الكبير للفريق، وحضورهم بالأمس في ‏مدرجات ستاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين.