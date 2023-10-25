مدافع آرسنال السابق على أعتاب الرحيل للدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أنخيل آرو رئيس ريال بيتيس اليوم الأربعاء، أن نادي الإسباني، يتفاوض للتعاقد مع مدافع جديد في أقرب وقت ممكن.

ووضع النادي الاندلسي اليوناني سوكراتيس باباتساثوبولوس، الذي لا يلعب لأي فريق حاليا.

وخاض سوكراتيس صاحب الـ35 عاما العديد من المغامرات في أندية أوروبية كبرى على رأسها إي سي ميلان، وآرسنال وبوروسيا دورتموند بالإضافة لـ مشاركته في 90 مباراة مع منتخب اليونان.

وشارك سوكراتيس مع أوليمبياكوس في آخر موسمين، وفي الوقت الحالي أصبح دون فريق، لهذا يمكن أن ينتقل إلى ريال بيتيس في الميركاتو المقبل في الشتاء.

وأكد رئيس النادي ريال بيتيس الأمر قبل السفر إلى قبرص مع بعثة الفريق الأندلسي التي ستواجه يوم غدا آريس ليماسول.

