تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ميلان الإيطالي، مساء اليوم، في قمة مباريات المجموعة السادسة التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ميلان بدوري الأبطال

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ميلان شكرينيار، لوكاس هيرنانديز

في خط الوسط: فابيان رويز، مانويل أوجارتي، فيتينيا

في الهجوم: عثمان ديمبلي، جونزالو راموس، كيليان مبابي



ويتواجد فريق باريس سان جيرمان بالمركز الثانى في جدول ترتيب المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والخسارة فى مثلها واحراز 4 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

