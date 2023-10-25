الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقة الاهلي في الشتاء

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع أحد أهداف النادي الاهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز صفوفه بقوة في الموسم الحالي.

ويأمل نادي الزمالك في التعاقد مع عدد من الصفقات القوية خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوفه بشكل قوي للمنافسة على الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وعلم”كورة 365″ أن مسئولو نادي الزمالك فتحوا اتصالات مكثفة مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لنادي فيوتشر من أجل إقناعه بإرتداء القميص الأبيض في الشتاء المقبل.

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ويتمسك مسئولو الزمالك بإنهاء الصفقة في الميركاتو الشتوي المقبل وذلك في حال إنتهاء أزمة القيد بعدما تم إيقاف الفارس الأبيض عن ضم صفقات جديدة لفترتين على التوالي.

وارتبط في الفترة الماضية اسم عمر كمال عبد الواحد بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.