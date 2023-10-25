لتعويض محمد صلاح.. نجم الدوري الإسباني على رادار ليفربول

يخطط نادي ليفربول التعاقد مع بديل الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في 30 يونيو 2025 إلا أن اسمه ارتبط في الأيام الماضية بالمغادرة إلى الدوري السعودي سواء في يناير المقبل أو الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لما ذكرته ” ديلي إكسبريس” البريطانية أن ليفربول يأمل في التعاقد مع جناح أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، البالغ من العمر فقط 21 عامًا.

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ويتابع ليفربول موقف اللاعب مع ناديه الإسباني خاصًة أن عقده سينتهي مع الأخير بنهاية الموسم الحالي إلا أن هناك محاولات من جانب مسؤولي أتلتك بلباو لتمديد عقده.

ويعتبر ويليامز واحدًا من مواهب الكرة الإسبانية في الفترة الأخيرة بعدما صنع 4 أهداف هذا الموسم، وفي الموسم الماضي، كان لديه 3 أهداف وصنع 6 آخرين في 43 مباراة.