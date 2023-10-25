موقف الزمالك من تجديد عقد شيكابالا.. كواليس جديدة

حسم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب موقفه النهائي من تجديد عقد اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وعلم”كورة 365″ أن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد يرغب في تجديد عقد شيكابالا لمدة موسم جديد في الفترة المقبلة نظرًا كونه لاعب كبير وقائد حقيقي وأيقونة للنادي.

ويرى أيضًا مجلس الزمالك بأن شيكالا له دور كبير وفعال مع اللاعبين والمدير الفني للفريق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو داخل وخارج الملعب.

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وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق بأنه سيعمل على على تجديد عقد شيكابالا مع الزماتلك لمدة موسم أخر.

يذكر أن أوسوريو مدرب الزمالك قد أوصى بتجديد عقد شيكابالا مع الزمالك ويرفض رحيله في الموسم المقبل وأبلغ عبد الواحد السيد مدير الكرة بذلك.