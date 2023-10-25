رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع رمضان صبحي

حسم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الجدل المثار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمتين.

وقال أحمد سليمان في تصريحات متلفزة أن رمضان صبحي يعتبر واحدًا من اللاعبين الجيدين في الفترة الحالية مشيرًا إلى أنه على المستوى الشخصي يتمنى انضمامه لنادي الزمالك.

وأضاف” أتمنى بالتأكيد إرتداء رمضان صبحي القميص الأبيض وخاصة أن اللاعب لن يعود للنادي الأهلي من جديد”.

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وارتبط اسم رمضان صبحي مؤخرًا بالانضمام إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة خاصًة في ظل رغبته الكبيرة بالرحيل عن جدران نادي بيراميدز لعدم تحقيق بطولات منذ انضمامه عام 2020.

ويستعد الزمالك لملاقاة نادي إنبي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.