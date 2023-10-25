شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لتجديد عقد فتوح مع الزمالك.. الاتفاق تم

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن الموقف النهائي لـ أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك بشأن تجديد عقده مع الفارس الأبيض.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية” مجلس إدارة الزمالك الجديد عقد جلسة مساء أمس مع فتوح من أجل تجديد عقده ووافق اللاعب على هذا الأمر”.

وأضاف شوبير في تصريحاته” أحمد فتوح سيحصل على مبلغ مالي قدره 18 مليون جنيه صافي في الموسم الواحد والتجديد سيكون لمدة أربع سنوات مع وجود زيادة سنوية بحيث يصبح أجره في آخر موسم ٢٢ مليون جنيه”.

اقرأ أيضًا: 5 مفارقات قبل صدام باريس سان جيرمان وميلان في دوري أبطال أوروبا

وتابع في حديثه” فتوح وافق بشكل نهائي على تجديد عقده مع الزمالك في ظل وجود المجلس الجديد بخلاف المجلس السابق والإعلان سيكون خلال أيام”.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام نادي إنبي في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري.