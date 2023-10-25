ضربة قوية لـ الهلال قبل مواجهة الاهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

تلقى نادي الهلال بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الاهلي في الكلاسيكو المرتقب ببطولة الدوري السعودي.

ويواجه الهلال منافسه الاهلي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على إستاد الملك فهد الدولي الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” الرياضية” السعودية فإن سلمان فرج بات خارج أسوار نادي الهلال أمام الاهلي في كلاسيكو دوري روشن نظرًا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

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وأوضحت الصحيفة أن مدة غياب الفرج عن المشاركة مع الهلال ستصل إلى ما بعد كلاسيكو الدوري السعودي، ومن المقرر أن يغيب عن عدد من المباريات في المسابقة المحلية ودوري أبطال أسيا.

وتعرض الفرج لإصابة قوية أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي أمام نظيره مالي في فترة التوقف الدولي الأخيرة.