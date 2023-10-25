"روبينيو الصغير".. كيف كانت طفولة مبابي مع ميلان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) ميلان، مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ليصبح الفرنسي مع موعد مع فريق طفولته الذي ارتدى قميصه وشجعه.

انغمس مبابي في تشجيع ميلان منذ طفولته، وكان قميص الفريق الإيطالي لا يفارقه في التدريبات وحتى النوم، كما أن هزيمة ميلان كانت الحدث الأسوأ في طفولة مبابي، الذي كان يلقي بجهاز التحكم عن بعد ويستخدم بعض الكلمات الإيطالية للتعبير عن غضبه، حسبما ذكرت فايزة العماري والدة الفرنسي لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت".

وانتشر مقطع فيديو لـ مبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عمر الـ 13، مرتديا فيه قميص ميلان الإيطالي، الذي أعطاه إياه صديقه نيكولا ريكاردي، بعدما أطلقوا عليه اسم "روبينيو الصغير"، البرازيلي نجم ميلان حينها، لكن لم يكن قميص ميلان الوحيد الذي ارتداه مبابي، إذ أنه ارتدى قميص ألكسندر فري مع رين.

قبل 15 عاما، لم تكن والدة مبابي تصدق أن نجلها سيصبح نجم باريس سان جيرمان أو ميلان، كما أن صديقه أنطونيو كان يسخر منه في طفولته عندما كان يخبره أنه سينتقل إلى ميلان.