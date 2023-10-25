هل يتم تجديد عقده؟ مصدر يكشف مصير السولية مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، مصير عمرو السولية لاعب الفريق من تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد عمرو السولية مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لتجديد عقد عمرو السولية، في الفترة المقبلة، وليس لرحيله كما يردد البعض".

أضاف المصدر: "سيتم التجديد لعمرو السولية، لمدة موسمين على الأقل، خاصة وأنه مازال قادر على العطاء، وسيفيد الفريق فنيا، واللاعب لديه ترحيب كبير بالاستمرار، وسيتم عقد جلسة معه في حضور خالد بيبو مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد انتهاء بطولة دوري السوبر الأفريقي".

أكمل: "عمرو السولية دوره ليس فنيا فقط، ولكن له دور داخل غرفة الملابس، خاصة وأنه من كباتن الفريق، ويتمتع بخبرة كبيرة، ولابد من الاستفادة منه".

جدير بالذكر أن عمرو السولية ابتعد عن الملاعب في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها، ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج علاجي مكثف.