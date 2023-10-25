شكرا لقرائتكم خبر عن الأنجولى مابولولو يقترب من قيادة هجوم الاتحاد السكندري أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري من قيادة هجوم زعيم الثغر في مباراته القادمة ضد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تعافيه من الإصابة خلال الفترة الماضية، وتسببت في غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة ضد بلدية المحلة بالدوري.

وعانى مابولولو من كدمة خلال مشاركته في مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الأخير لشهر أكتوبر الجاري، قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

ويواصل فريق الاتحاد تدريباته استعدادا لمباراته ضد المقاولون العرب يوم السبت المقبل على استاد الإسكندرية في خامس جولات دوري نايل.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط جمعهم من فوز وتعادلين وهزيمة وحيدة.