شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب كاف لتأجيل إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة مسئولي الكاف، بشأن تأجيل مباراة العودة ضد صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، لمدة 24 ساعة ولتقام يوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، بدلا من يوم الأربعاء القادم.

تأتي رغبة الأهلي في تأجيل مباراة العودة ضد صن داونز بسبب ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب يوم الأحد والإياب يوم الأربعاء، مع وجود رحلة سفر طويلة من القاهرة إلى جنوب إفريقيا والعكس في العودة، وهو ما يعرض اللاعبين للإرهاق.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج فريقه استعدادا لمباراة صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي، عقب الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، والتى جمعتهما أمس على استاد القاهرة، في ظل رغبته في تجهيز الفريق الأحمر بشكل قوي للتحديات القادمة.

ويناقش مارسيل كولر مع معاونيه خطة التحضير لمباراة صن داونز ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو للمنافس القادم، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة فى أى بطولة.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.