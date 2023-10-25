شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد مقعدين جديدين بدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 فى رياضة التجديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري عبد الخالق البنا وغادة ندا إلى اولمبياد باريس من خلال بطولة إفريقيا للتجديف التي أقيمت في تونس 2023، حيث نجحا في التأهل لنهائي البطولة وضمان مقاعدين جديدين لمصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وارتفع عدد المتأهلين إلى الأولمبياد فى التجديف إلى 4 مقاعد، حيث نجح أمس كل من على الزينى ومروة عبد العال لاعبا منتخب مصر للتجديف، في التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعد الفوز بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا.

وفي فئة ذوي الهمم، حقق الثنائي مروة عبد العال وعلي الزيني المركز الأول، مؤكدين تفوقهم وقوتهم في المنافسات. كما حصلت زهراء محمد علي على المركز الثاني، في حين حقق علاء حسن المركز الثالث، مسجلين أداءً ملفتًا في فئاتهم.